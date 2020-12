Previsioni meteo: irrompono freddo e NEVE tra Natale e Santo Stefano

Il quadro meteorologico per i giorni cruciali delle festività, ovvero Natale e Santo Stefano, inizia ormai a schiarirsi: l'irruzione fredda di cui vi abbiamo già parlato è ormai confermata e raggiungerà l'Italia proprio durante il 25 dicembre. Dopo tanti anni diverse località del centro-nord vivranno un bianco Natale, mentre altre vivranno addirittura una giornata mite.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa succederà dettagliatamente in Italia.



VIGILIA DI NATALE | Vigilia stabile su quasi tutta Italia, soprattutto al centro-sud dove i cieli saranno spesso sereni o poco nuvolosi, al netto delle solite nubi basse mattutine soprattutto sul lato tirrenico. Grigio al nord per effetto di tante nubi basse e nebbie, specie in pianura Padana. Dalla sera nubi in ulteriore aumento al nord e possibilità di locali piogge deboli.

Aumentano le temperature sul centro-sud, con picchi fino a 17°C sulle isole maggiori.



NATALE, 25 DICEMBRE | Nubi in aumento su quasi tutta Italia, soprattutto al nord. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali specie sul versante tirrenico. Si avvicina una perturbazione di origine artica che irromperà al nord proprio tra pomeriggio e sera, dove causerà sia un netto calo termico e sia nevicate a quote via via sempre più basse.

Dal pomeriggio di Natale la neve potrebbe scendere fino in bassa collina/alta pianura (200-300 metri) su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. In serata i fiocchi di neve potrebbero sfiorare anche le pianure, sebbene i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi.

Sempre in serata il peggioramento si estenderà anche a Liguria orientale, Toscana, Marche e Umbria, dove nevicherà inizialmente attorno ai 700-1000 metri di quota.

Sul resto d'Italia ancora nulla da segnalare eccetto le solite nubi. Le temperature saranno nettamente più alte sulle regioni meridionali: avremo valori massimi fino a 18°C su Sardegna e Sicilia, mentre raggiungeremo i 17°C su Puglia, Calabria, Campania e Molise.



SANTO STEFANO, 26 DICEMBRE | L'aria fredda scivola rapidamente verso il sud, dove porterà piogge diffuse e nevicate fino in collina. Le temperature scenderanno rapidamente rispetto a Natale, portandosi quasi ovunque sotto i 10°C. Fiocchi di neve fino a quote bassissime su Marche, Abruzzo e Molise, oltre 600 metri su Puglia, Basilicata e Campania, più in alto sul resto del sud.

Tempo in miglioramento al nord e lato tirrenico, ma clima freddo, con la possibilità di nevicate nei giorni seguenti: seguite gli aggiornamenti su www.meteolive.it!