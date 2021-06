Previsioni meteo: inizio settimana con caldo estremo, previsti picchi sopra ai 40 gradi!

E' ormai confermata una intensa ondata di calore sul nostro paese nei prossimi giorni.

Nel corso della seconda metà della settimana e in particolar modo nel week end le temperature tenderanno ad aumentare diffusamente, portandosi un po' ovunque al di sopra delle medie. Ma sarà nei primi giorni della prossima settimana che l'anticiclone sub-tropicale sferrerà il suo attacco più incisivo.

Caldo intenso ovunque, 40° e oltre al Sud

Le ultime elaborazioni dei modelli sono eloquenti: fra Domenica e Lunedì una massa d'aria estremamente calda proveniente dal Nord Africa si porterà sulle regioni centro-meridionali determinando così un inizio di settimana bollente. Le temperature più elevate si raggiungeranno al centro-sud, soprattutto su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo. Lunedì e Martedì su queste regioni la colonnina di mercurio toccherà diffusamente i 33-35 gradi durante le ore centrali, ma si toccheranno molto probabilmente valori anche più alti.

Modello GFS: valori termici ad 850 hPa (circa 1500 metri di quota) sui 24-26 gradi al centro-sud Lunedì 21 Giugno. Ne conseguiranno temperature al suolo prossime o superiori ai 40°.

Sicilia, Calabria e Puglia (specie foggiano e barese) sono le zone candidate a far registrare le temperature più elevate: nelle aree interne e nelle zone dove si attiverà una ventilazione più secca (ad esempio sottovento ai rilievi) si prevedono valori massimi fino a 38-40 gradi, ma localmente anche sui 42-43°. Dove non si registreranno temperature così alte il caldo sarà associato a maggiori tassi di umidità (generalmente lungo le coste) e risulterà comunque fastidioso.

Il caldo si farà sentire anche sul resto della penisola, specie al Centro Italia e sull'Emilia Romagna dove avremo temperature fino a 33-36 gradi. Qualche grado in meno invece al Nord dove l'inizio della settimana vedrà l'afflusso di correnti d'aria leggermente più miti di origine atlantica, che potrebbero portare anche qualche temporale, specialmente sui settori di nord-ovest (da confermare).