Previsioni meteo: il tempo migliora nel week-end, sole e caldo gradevole

Come previsto una forte perturbazione si sta abbattendo sull'Italia centro-settentrionale dando vita a temporali e piogge a carattere di nubifragio. La situazione meteo però è destinata a migliorare nella giornata di domani e poi soprattutto nel week-end, quando torneremo ad avere condizioni di prevalente stabilità grazie a un aumento della pressione atmosferica. Tuttavia non mancherà qualche disturbo, in particolar modo al centro-sud. Vediamo più nel dettaglio il tempo previsto per il fine settimana.

La giornata di Sabato, 10 Settembre, sarà caratterizzata da condizioni di generale bel tempo con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Maggiori addensamenti associati a qualche rovescio o temporale sul nord-est, specie al pomeriggio-sera. Qualche isolato rovescio anche nelle zone interne del Lazio e della Puglia nelle ore pomeridiane. Ventilazione in genere debole che tenderà a disporsi dai quadranti settentrionali. Temperature in lieve aumento al Nord, in calo invece al centro-sud.

Domenica 11 Settembre, avremo tempo ampiamente stabile e soleggiato. Addensamenti nuvolosi associati a locali rovesci di breve durata nelle zone interne delle regioni adriatiche nel corso delle ore pomeridiane. Il caldo sarà meno intenso e decisamente più gradevole, con le temperature che caleranno in genere di qualche grado al centro-sud. Ventilazione leggermente più vivace dai quadranti settentrionali lungo le regioni adriatiche.