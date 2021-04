Previsioni meteo: il maltempo entra nel vivo, inizio di settimana con tanta pioggia

Nubi, piogge, venti sostenuti e neve stanno interessando il Mediterraneo in questa domenica d'aprile, tutt'altro che primaverile quantomeno al nord. Solo al sud abbiamo sfiorato i 22-23°C ma il Sole è stato spesso coperto da nubi alte e stratificate, mentre il vento di scirocco diventa sempre più insistente.

Tra lunedì e martedì il maltempo entrerà nel vivo grazie alla formazione di una depressione nel Tirreno, la quale richiamerà anche aria più fredda dall'Europa centro-orientale in direzione della nostra penisola. Ne conseguirà un graduale calo delle temperature (specie martedì) ed il ritorno della neve in grande quantità su Alpi e Appennini mediamente oltre gli 800-1.200 metri.

METEO LUNEDI' 12 APRILE | Ulteriore peggioramento marcato su tutto il nord Italia: in arrivo rovesci e temporali diffusi su Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia, Friuli, Trentino. Locali nubifragi su genovese, spezzino. Piogge anche in Piemonte e Valle d'Aosta ma più deboli rispetto al resto del nord.

Maltempo in estensione nel pomeriggio su gran parte del centro Italia, dove arriveranno anche temporali localmente forti dal Tirreno. Forti nevicate sulle Alpi fino a 800-900 metri (a tratti più in basso durante i rovesci più intensi) e sull'Appennino centro-settentrionale oltre 1.200-1.600 metri.

Nubi alte al sud e clima mite, senza piogge.



METEO MARTEDI' 13 APRILE | Il maltempo si estende anche al sud: arrivano piogge, locali temporali e soprattutto un progressivo calo delle temperature. Maltempo presente anche al centro Italia e sul nord-est, con neve fino a 700-800 metri di quota. Migliora sul nord-ovest.

Dettagli e aggiornamentri nei prossimi articoli.