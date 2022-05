Previsioni meteo: il caldo raggiunge l'apice nel week-end, poi...

Ci siamo, sta per iniziare un week-end pienamente estivo e potenzialmente anomalo anche nel pieno dell'estate per diverse località! L'anticiclone sub-tropicale sorvolerà tutta Italia ed in particolare il nord dove causerà un sensibile aumento termico. La pianura Padana raggiungerà temperature massime di 34-35°C tra Lombardia, Emilia e basso Veneto, segnando anomalie superiori ai 8-9°C rispetto alle medie. Anche in piena estate queste temperature risulterebbero superiori alle medie stagionali.

Il caldo diverrà umido tra domenica e lunedì e potremo pertanto percepire il primo vero caldo afoso della stagione. Il caldo si farà sentire anche al centro e al sud, soprattutto nelle aree interne lontane dalle brezze marine.

L'anticiclone africano tenderà gradualmente ad attenuarsi ad inizio prossima settimana, favorendo l'ingresso di aria più fresca e secca alle alte quote che andrà inevitabilmente a reagire con il caldo umido presente in pianura Padana. I contrasti saranno molto accesi tra lunedì, martedì e mercoledì e sarà facilitato lo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Emilia e zone interne liguri. Il resto d'Italia, al momento, potrebbe ancora fare i conti col caldo e la stabilità (da confermare).