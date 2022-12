Previsioni meteo Giovedì: contesto anticiclonico, ma sempre con nubi e qualche pioviggine

Dopo il transito di una debole perturbazione in queste ore sul centro-nord, la pressione tenderà ad aumentare nella giornata di domani, Giovedì 22 dicembre, ma avremo ancora molte nubi e anche qualche pioggia su alcune zone della penisola.

Infiltrazioni d'aria più umida e instabile infatti determineranno cieli grigi e locali precipitazioni, in particolare su Liguria, Toscana, Umbria, settori tirrenici e occidentali della Sicilia. Inoltre continueremo ad avere nebbie e nubi basse in Pianura Padana, a tratti persistenti anche durante la giornata e non solo nelle ore notturne e al primo mattino.

Nuvolosità meno diffusa e intensa in genere sulle regioni adriatiche, sulla Sardegna e sulle aree alpine. La ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti settentrionali, risultando debole. Per quanto riguarda le temperature non sono attese variazioni di rilievo.