Previsioni meteo, FRESCO e temporali in arrivo nel week-end su gran parte d'Italia

Le temperature scendono giorno dopo giorno su tutta Italia, ma ci troviamo ancora in un contesto relativamente stabile ad eccezione di isolati temporali pomeridiani sulle regioni adriatiche e le aree interne del centro. Tuttavia il lavoro delle masse d'aria più fresche provenienti dal nord Europa continua sottotraccia e sarà responsabile, nei prossimi giorni, di un declino consistente dell'anticiclone.

Questo significa che le temperature scenderanno lentamente e costantemente giorno dopo giorno, con un parallelo aumento dell'instabilità su tante nostre regioni. Insomma il caldo sembra essere davvero arrivato al capolinea, dopo molte settimane di dominio indiscusso. Agosto, dunque, si concluderà con clima decisamente più fresco alla prima metà del mese, oltre che nettamente più dinamico e instabile.

WEEK-END PERTURBATO | Come detto poc'anzi, l'instabilità crescerà gradualmente giorno dopo giorno grazie all'ingresso sempre più incisivo delle fresche correnti nord-europee. Tra venerdì, sabato e domenica l'Italia sarà attraversata da un fronte instabile piuttosto organizzato che potrebbe portare piogge e temporali su tante regioni dapprima al nord e a seguire anche al centro Italia.Rovesci e temporali potranno lambire anche Campania, Puglia e Basilicata, mentre la Calabria e le isole maggiori dovranno attendere ancora un po' per l'arrivo di piogge più consistenti in grado di mettere un freno alla siccità.

Quantomeno le temperature scenderanno ovunque: tra sabato e domenica irromperà aria decisamente fresca sul settentrione, capace di portare le temperature minime sotto i 13-14°C in pianura, e fino a 15-16°C al centro Italia. Il calo termico riguarderà anche il sud, seppur in modo più attenuato: le massime, nella giornata di domenica, non andranno oltre i 24-25°C su Campania, Puglia e Basilicata. Valori tra 26 e 31°C sul resto del sud.