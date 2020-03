Previsioni meteo: freddo, neve e pioggia chiuderanno gli italiani in casa

La primavera è ufficialmente iniziata questa notte, alle 04.50, con l'arrivo dell'equinozio che ha sancito la fine di un trimestre invernale da dimenticare. Poca neve, poco freddo, poca pioggia: a dominare la scena italiana sono state l'alta pressione e la mitezza, mentre freddo e neve sono state perlopiù delle comparse sporadiche sui rilievi.

La pioggia? Davvero pochissima soprattutto tra dicembre, gennaio e febbraio, mentre con l'avvento di marzo abbiamo visto qualche precipitazione in più.Ma come spesso accade alle nostre latitudini, guai a dar per finito l'inverno! Il colpo di coda è sempre dietro l'angolo e clamorosamente si concretizzerà nel corso della prossima settimana.

Una massa d'aria gelida proveniente dalla Russia si farà strada verso il Mediterraneo ad inizio settimana, precisamente tra lunedì e mercoledì, causando la più forte ondata di freddo dell'inverno!

Tracollo termico e neve anche in pianura in arrivo

Il tepore primaverile a cui ci siamo fin troppo abituati sarà solo un ricordo per tutta la prossima settimana. Le temperature inizieranno a crollare già lunedì di almeno 10°C, mentre un ulteriore calo avverrà tra martedì e mercoledì.

La colonnina di mercurio ci mostrerà temperature pienamente invernali da nord a sud, con massime spesso sotto i 6-8°C e minime vicine allo zero.L'aria gelida permetterà anche il ritorno della neve: questa cadrà abbondantemente su tutto l'Appennino con accumuli anche rilevanti tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Fiocchi di neve attese anche in pianura e sulle coste dalla Romagna alla Puglia settentrionale tra martedì 24 e mercoledì 25.Nevicherà a bassa quota anche sulle Murge e in Basilicata, mentre su Calabria e isole maggiori nevicherà inizialmente in collina (martedì) e successivamente a quote molto più alte.

Più secco invece al nord dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi ma clima molto freddo.Oltre a questa massa d'aria fredda arriverà a guastare il tempo anche una perturbazione dal nord Africa: questa causerà piogge estese e forti tra mercoledì e giovedì su tutto il centro-sud, localmente anche con notevole intensità. Tantissima la neve attesa in Appennino in questo frangente.