Previsioni meteo: forte ondata di caldo fra weekend e prossima settimana, punte di 38-40Â°C al Centro e al Nord

L'alta pressione subtropicale africana sta interessando in maniera abbastanza marginale la nostra penisola, quanto basta comunque per portare caldo intenso al Centro-Nord, come dimostrano le temperature registrate in molte località della Pianura Padana e delle regioni tirreniche, intorno ai 34-35 gradi. Va meglio al Sud dove il caldo continua ad essere moderato e più o meno in linea con le medie del periodo.

Anticiclone Africano in rinforzo dal weekend

Nei prossimi giorni però l'ingerenza dell'Anticiclone africano diventerà maggiore e il caldo diverrà ancora più intenso e opprimente su gran parte d'Italia. Questo lo si deve a una vasta area depressionaria che andrà collocandosi a ridosso della Gran Bretagna, in Atlantico, che "richiamerà" la risalita di aria molto calda sub-tropicale verso nord-est, ovvero sull'Europa occidentale e centrale.

L'apice del caldo

Ciò avverrà fra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana, quando l'alta pressione africana si rafforzerà notevolmente ponendo i suoi massimi fra Spagna, Francia e Nord Italia. E' in questa fase che vivremo l'apice dell'ondata di caldo. La pressione elevata inoltre determinerà una forte stabilità atmosferica che si tradurrà in tempo prevalentemente soleggiato e pressoché totale assenza di fenomeni temporaleschi, specie lungo le coste e in generale lontano dai rilievi montuosi.

Punte di 38-40 gradi al Centro-Nord

Le temperature raggiungeranno valori molto elevati. Registreremo diffusamente valori sui 37-38 gradi, ma punte localmente anche di 39-40 gradi, sulla Pianura Padana e parte del Centro, in particolare Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio. Farà molto caldo anche in quota: lo zero termico sulle Alpi si porterà fin verso i 5000 metri di quota, un dato che fa capire l'eccezionale intensità di questa ondata di caldo. Tenderà ad aumentare anche l'afa e soprattutto nelle zone costiere e in Pianura Padana potremo avere elevati tassi di umidità relativa.

La massa d'aria più calda e stabile interesserà dunque l'Italia centro-settentrionale, dove è atteso il picco della calura. Sud Italia e settori adriatici continueranno a rimanere un po' più ai margini. Ciò significa che farà caldo ma non sarà sugli stessi livelli del Centro-Nord: le temperature si manterranno in genere intorno ai 32-34 gradi, qualche punta sui 36-37 gradi probabilmente la si registrerà nelle zone interne specie sul Tavoliere e in Sicilia, ma nel complesso il caldo sarà nettamente più tollerabile e non lontano dalle medie del periodo. Inoltre avremo anche una ventilazione più accentuata dai quadranti settentrionali che contribuirà a rendere il clima meno opprimente.

Puoi consultare le nostre ESCLUSIVE mappe del caldo per vedere chiaramente dove e quando il caldo sarà opprimente, fastidioso o assente nei prossimi giorni: sono il frutto di complesse formule fisico-matematiche che prendono in considerazione sia le temperature previste, sia l'umidità relativa, la cui interazione crea la sensazione umana di temperatura (temperatura percepita). Sono molto utili per valutare l'indice di disagio fisico da caldo nei pomeriggi della stagione estiva (centrate alle ore 17, più o meno in concomitanza con le temperature massime del giorno) e sono aggiornate tutti i giorni: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/Indice-di-disagio-estivo/33057/ (salvatele nei preferiti!)



In conclusione, avremo sole e gran caldo dal week end fino almeno a Mercoledì 23 agosto.

A seguire, nella seconda metà della settimana, potremmo assistere a un lieve alleggerimento del caldo e forse, verso il 26-27 Agosto, a un cambiamento più radicale delle condizioni meteo, con l’arrivo di correnti più fresche e instabili sul Mediterraneo.