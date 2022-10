Previsioni meteo: forte maltempo oggi al centro-sud, fase più intensa nel pomeriggio-sera al Meridione

Giornata caratterizzata da spiccata instabilità sulle regioni centro-meridionali per il passaggio di un vortice ciclonico che porterà piogge e temporali diffusi.

Nella prima parte del giorno i fenomeni interesseranno principalmente le regioni tirreniche (Lazio, Campania), la Puglia settentrionale, il Molise. Nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà anche ai settori adriatici e a gran parte del Sud Italia: piogge e temporali, anche di forte intensità, potranno colpire in particolar modo Puglia, Basilicata, Calabria, Campania meridionale.

Precipitazioni abbondanti e a carattere persistente, fino a tarda sera/prima nottata, potranno dar luogo ad allagamenti e locali criticità, in particolare nell'area ionica, fra la Puglia centro-meridionale e la Basilicata.

Le abbondanti precipitazioni previste nel pomeriggio-sera di oggi al Meridione Puglia, Basilicata e Calabria le regioni più colpite, con alto rischio di nubifragi

Fonte: Lamma Toscana

Decisamente diversa la situazione al Nord, dove l'alta pressione garantirà una giornata nel complesso stabile, con alternanza di annuvolamenti e ampie schiarite. Stabile anche su Toscana, Umbria, mentre qualche rovescio potrà interessare le Marche nelle ore centrali.

Temperature che caleranno di qualche grado al Sud a causa del maltempo. Valori massimi comunque sempre abbastanza miti, fino a 22-24 gradi sia al Nord che al Centro-Sud.