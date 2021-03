Previsioni meteo: esploderà la primavera a fine marzo, temperature fino a 25 gradi

La primavera è pronta finalmente a fare la voce grossa dopo un prolungato periodo freddo e instabile che ha portato notevoli disagi nelle campagne su parte del centro e al sud. L'esplosione della mitezza e del bel tempo su tutta Italia avverrà ad inizio prossima settimana, mentre fino a domenica dovremo ancora fare i conti con locali acquazzoni e temporali perlopiù sulle regioni del nord.

Tra domani e domenica l'alta pressione si rivelerà ancora debole sul centro-nord: questo favorirà la formazione di locali acquazzoni e temporali sia sui monti (Alpi e Appennino centro-settentrionale) che su parte della Pianura Padana. Assisteremo anche alle prime locali grandinate della stagione primaverile.

Tempo soleggiato e molto più stabile su coste e pianure del centro-sud. Le temperature comunque tenderanno ad aumentare gradualmente ovunque sin da domani, con massime che toccheranno i 19-20°C entro domenica.

PROSSIMA SETTIMANA MOLTO MITE | Da lunedì l'anticiclone si rinforzerà ulteriormente su tutto il Mediterraneo centrale e di conseguenza anche sull'Italia. Il tempo diverrà bello praticamente da nord a sud seppur intervallato da qualche isolatissimo temporale sui monti.

Temperature in forte aumento in pianura Padana e zone interne del centro-sud: ci aspettiamo temperature fino a 25°C in Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania. Molto mite anche altrove ma con qualche grado in meno.