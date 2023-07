Previsioni meteo: ecco la fine del caldo estremo, fra MercoledÃ¬-GiovedÃ¬ brusco calo delle temperature!

Gran parte dell'Italia si prepara a vivere il nuovo picco di caldo, previsto per le prossime 48 ore. L'Anticiclone di matrice africana si sta nuovamente rafforzando sul Mediterraneo centrale e invierà una nuova pulsazione ancor più rovente fra Lunedì e Martedì verso le regioni centro-meridionali.

Come vi abbiamo preannunciato nei precedenti articoli si prospettano temperature elevatissime su queste regioni regioni. La colonnina di mercurio supererà diffusamente i 40°C e raggiungerà anche picchi di 44°-46°C sulle due Isole Maggiori e sulle zone interne del Sud, specie in Puglia, Basilicata e Calabria.

Fine del caldo estremo da Mercoledì



Si tratta però dell'atto conclusivo di questa lunghissima e forte ondata di calore. Anche gli aggiornamenti mattutini dei modelli confermato infatti un brusco cambiamento subito dopo questo picco di caldo estremo. Fra Mercoledì 25 e Giovedì 26 una decisa ondulazione nord-atlantica porterà aria più fresca dai quadranti settentrionali ad estendersi progressivamente a tutta la penisola.

Quest'aria fresca farà arretrare definitivamente l'Anticiclone Africano, entro la fine di Mercoledì sul Centro-Nord, poi Giovedì anche al Sud. Tutta l'Italia vedrà quindi la fine del caldo estremo e le temperature caleranno abbondantemente portandosi più o meno in media. Ciò significa che al Centro-Sud il calo termico sarà anche nell'ordine dei 10-12 gradi!

Previsti anche locali rovesci e temporali nel corso di Giovedì fra Nord-Est e regioni centro-meridionali, in particolar modo settori adriatici. Per il resto il tempo dovrebbe rimanere nel complesso stabile e soleggiato.

Negli ultimi giorni della settimana, specie nel week end, il caldo potrebbe tornare un po' a crescere in particolar modo sulle Isole e al Sud, ma sarà un caldo moderato. Nulla a che vedere insomma con gli eccessi del periodo precedente.

Seguiteci per ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.