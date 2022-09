Previsioni meteo: da stasera a Venerdì fase perturbata con tanta pioggia e temporali

L'Italia continua ad essere interessata da un flusso occidentale instabile che determina tempo variabile e spesso perturbato soprattutto sui settori tirrenici.

Nelle prossime ore e soprattutto nelle giornate di Giovedì e Venerdì assisteremo a una sua intensificazione e quindi a un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su gran parte d'Italia.

Oggi sarà via via più instabile e arriveranno piogge e temporali dal pomeriggio-sera, in particolar modo sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania e al nord-est, fra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Domani, Giovedì, la fase perturbata entrerà nel vivo e coinvolgerà buona parte della penisola: le precipitazioni, spesso a carattere temporalesco, colpiranno soprattutto il Nord, il Centro e il versante tirrenico fino a Campania e Calabria. Qualche fenomeno potrà spingersi anche sulla Sicilia settentrionale.

Le precipitazioni più abbondanti interesseranno il Triveneto, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, con accumuli diffusamente fra i 30-80 millimetri nell'arco della giornata (localmente anche più elevati).

Le precipitazioni previste domani (Giovedì) dal modello Moloch Ecmwf

Fonte: Lamma Toscana

Il tempo sarà più asciutto, anche con qualche sprazzo di sole, sulle regioni del medio-basso versante adriatico e settori ionici. Da segnalare anche la presenza di venti di libeccio sostenuti su gran parte del centro-sud e sul golfo ligure.

Il maltempo proseguirà come detto nella giornata di Venerdì, con piogge ancora diffuse al Nord e sulle regioni tirreniche. Per un miglioramento deciso delle condizioni meteo si dovrà attendere la giornata di Sabato, quando tornerà il sole soprattutto al centro-nord.

Le temperature, in questa fase, saranno in lieve calo al centro-nord per effetto soprattutto delle piogge, mentre al Sud il clima continuerà ad essere mite, specialmente su Puglia, Calabria e Sicilia, dove i valori massimi si spingeranno fino a 25-28 gradi.