Previsioni meteo: da Domenica alta pressione, stop alle piogge ma attenzione alla nebbia

L'Italia continua ad essere interessata da frequenti perturbazioni e un tempo quindi spesso instabile. Sarà così anche nei prossimi giorni, fino alla giornata di Venerdì - quando arriverà una nuova intensa perturbazione - e in parte a quella di Sabato.

A seguire però è attesa una svolta importante: da Domenica e poi nel corso dell'inizio della prossima settimana una possente rimonta dell'anticiclone sub-tropicale riporterà condizioni di stabilità sulla nostra penisola. Avremo per tanto qualche giorno tranquillo, senza il disturbo di perturbazioni. Questa fase stabile potrebbe durare almeno fino al 20-21 Dicembre, poi si intravede già un nuovo peggioramento in arrivo da ovest (ma si tratta di una previsione da rivedere nei prossimi giorni vista la distanza temporale).

Alta pressione africana da Domenica: clima più mite di giorno soprattutto al centro-sud, freddo e umido nelle ore notturne e al mattino presto

Questa fase anticiclonica sarà accompagnata anche da un generale rialzo delle temperature, non marcato ma solo di qualche grado per lo più nei valori massimi (previsti in media o leggermente superiori al centro-sud). Di notte e al mattino presto farà piuttosto freddo grazie alla tipica inversione termica dettata appunto dall'alta pressione. Da segnalare inoltre una maggiore diffusione di nebbie e nubi basse soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro-Sud. Probabile il ritorno del fenomeno della maccaja sull'area ligure e qualche pioviggine fra Liguria, Emilia, alta Toscana, specie a inizio settimana.