Previsioni meteo: crollano le temperature ad inizio settimana da nord a sud

La stasi barica presente sull'Europa centro-meridionale persisterà fino a domenica, dopodiché le carte in tavola cambieranno improvvisamente. Gli effetti più importanti di questo cambiamento meteorologico saranno molto più evidenti in Italia, dove da quasi una settimana troviamo una penisola divisa in due tra temporali e caldo anomalo.

L'alta pressione africana raggiungerà l'apice nel corso del week-end su tutto il sud, ma l'aria calda riuscirà parzialmente ad affluire anche sul centro-nord. Sulle regioni centro-settentrionali, però, il tempo sarà nettamente più instabile e temporalesco a differenza del sud dove avremo condizioni di maggior stabilità (domenica).

Il cambiamento che si profila ad inizio settimana riguarderà principalmente il profilo termico. L'aria fresca atlantica riuscirà a conquistare tutta la nostra penisola, spazzando via l'anticiclone africano ora presente.

Le temperature, che nel week-end sfioreranno ripetutamente i 30°C su gran parte del Meridione, scenderanno bruscamente tra lunedì e martedì di almeno 7-9°C.



Il calo termico avverrà in tutta Italia, più debole al nord, ma sarà molto più marcato al sud dove ora ci troviamo in una condizione abbastanza anomala: dai 28-30°C attuali torneremo su valori tipici del periodo, ovvero compresi tra i 18 e 22°C.

Farà ancor più fresco sul centro-nord, dove difficilmente andremo oltre i 20°C in pieno giorno ed in presenza del Sole.

Quanto durerà? Potrebbe trattarsi solo di un breve ritorno nelle medie del periodo, relegato all'inizio della prossima settimana. Nel prosieguo è molto probabile un rinforzo dell'anticiclone africano con conseguente aumento delle temperature su tutta la penisola.