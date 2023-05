Previsioni meteo: crolla l'alta pressione, settimana con molti temporali, rovesci di pioggia e più fresco

L'alta pressione che ci sta regalando un week end dal sapore quasi estivo con tempo in gran parte stabile e soleggiato (salvo locali temporali oggi al Nord) è destinata a crollare presto sotto l'attacco di correnti d'aria più fresche e instabili di origine nord-atlantica.

E' confermato quindi un netto peggioramento del tempo nel corso della settimana in arrivo con una serie di impulsi instabili che alimenteranno piogge e temporali, anche di forte intensità. Una prima perturbazione, piuttosto blanda, attraverserà velocemente l'Italia domani (Lunedì), con effetti soprattutto sulle aree tirreniche e interne della penisola. In seguito, una seconda perturbazione, più organizzata, raggiungerà l'Italia fra Martedì/Mercoledì e andrà poi a isolarsi (come goccia fredda) sul finire della settimana proprio sulla nostra penisola portando condizioni reiterate di maltempo.

Vediamo più nel dettaglio il tempo dei prossimi giorni:

Lunedì 8 Maggio - Molte nubi già dal mattino, specie sulle Alpi e sull'area tirrenica del Centro-Sud, con piogge sulla Sardegna e in Lombardia (anche intense a carattere temporalesco sull'area centro-orientale). Nel pomeriggio piogge e temporali più diffusi sulle Alpi, sulla fascia appenninica e sulle due Isole Maggiori. Tendenza a miglioramento serale con residui fenomeni. Temperature ancora piuttosto miti.

Martedì 9 - Giornata di transizione per l'allontanamento della prima perturbazione e l'approssimarsi del vortice dall'atlantico. Molte nubi al Sud, con precipitazioni fra mattinata e pomeriggio su Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata. Più asciutto al Centro con schiarite anche ampie ma improvvisi annuvolamenti e acquazzoni pomeridiani a ridosso dell'Appennino fra Lazio e Abruzzo; qualche piovasco anche sulla Toscana. Al Nord tempo in graduale peggioramento, specie nella seconda parte del giorno. Piogge estese in arrivo fra tardo pomeriggio e serata sul Nord-Ovest. In genere asciutto sul Nord-Est. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 10 - Il tempo peggiora intensamente: piogge diffuse su gran parte d'Italia, fenomeni a frequente carattere temporalesco al Centro-Sud, specie sui settori interni ed adriatici. Stabile e soleggiato solo sulla Sardegna. Temperature in calo al Centro-Nord.

Tendenza per la seconda parte della settimana - depressione che si andrà isolando come detto sulla penisola muovendosi molto lentamente. Condizioni meteo che resteranno quindi molto instabili, con tante piogge e temporali che interesseranno soprattutto il Nord e il Centro-Sud peninsulare. Clima fresco in particolar modo al Centro-Nord.