Previsioni meteo: confermato il ritorno dell'anticiclone da Domenica, tempo stabile ma tante nebbie

E' confermato dagli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali l'arrivo di un forte campo di alta pressione sull'Italia a partire da Domenica.

Dopo un lungo treno di perturbazioni e un'ondata di freddo e neve che ha colpito il Nord Italia, il tempo tornerà quindi a stabilizzarsi e avremo delle giornate decisamente più tranquille sotto il profilo meteorologico. Merito dell'anticiclone di matrice sub-tropicale che raggiungerà l'Italia nella giornata di Domenica e si consoliderà su tutta la penisola a inizio settimana.

Va detto che all'aumento della pressione e al riscaldamento previsto in quota non corrisponderà un marcato aumento delle temperature al suolo: l'anticiclone porterà infatti - come spesso accade in inverno - un clima umido contraddistinto da marcate inversioni termiche e nebbie al Nord, dove continuerà a fare piuttosto freddo; clima un po' più mite invece al centro-sud, ma anche qui con freddo umido nelle ore notturne e al primo mattino. Nel complesso, fra Domenica e i primi giorni della prossima settimana avremo temperature vicine alla media (al più leggermente superiori al Centro-Sud).

L'anticiclone garantirà come detto un tempo più stabile, almeno fino alla giornata di Martedì. Avremo una prevalenza di cieli soleggiati o poco nuvolosi, ma non dappertutto. Domenica avremo ancora una certa nuvolosità sul medio-basso versante adriatico, anche con qualche pioggia. Poi fra Lunedì e Martedì aumenteranno le nebbie e le nubi basse al Nord, in particolare su Liguria e Pianura Padana, persistenti anche di giorno. Qualche nebbia e nubi basse localmente anche al Centro-Sud, nelle aree interne e sulla Puglia in particolar modo.

L'alta pressione potrebbe perder colpi verso Mercoledì-Giovedì, quando correnti più umide occidentali potrebbero riportare delle piogge soprattutto fra Liguria e regioni centrali. Si tratta questa però di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.