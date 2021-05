Previsioni meteo: colpo di scena a metà settimana, probabile sferzata artica in arrivo

Fresco, pioggia e temporali potrebbero aver ancora tanto da dire nel prosieguo di maggio, quasi a volerci ricordare che l'estate è ancora lontana. In particolare ci riferiamo alla prossima settimana che, a partire da mercoledì, potrebbe prendere una piega più a favore del maltempo.

Dagli ultimi aggiornamenti emerge sempre più la possibilità di una ondata di fresco (potremmo dire quasi freddo) di stampo artico, pronta ad immergersi nel Mediterraneo per almeno 48/72 ore: la probabilità è al momento intorno al 60-70%, sebbene per correttezza segnaliamo che non tutti i modelli sono concordi. Nella mappa appena uscita a corredo dell'articolo (fonte: uscita ufficiale modello americano GFS) vengono evidenziate in blu temperature decisamente inferiori al normale intorno a metà settimana su quasi tutta l'Italia. In realtà anche le medie di tutti gli scenari mostrerebbero temperature inferiori al normale (in azzurro):



La causa di questa improvvisa e anomala ondata di maltempo è da ricercare in una posizione troppo meridionale della corrente a getto polare e ad un suo successivo affondo fin sul nord Africa, come solitamente avviene nel periodo invernale o ad inizio primavera.

Fortunatamente sembra possa trattarsi solo di una breve parentesi all'interno di un periodo tutto sommato più stabile e più caldo. Difatti questo improvviso peggioramento, con annesso calo termico molto importante, potrebbe farci visita tra mercoledì 19 e venerdì 21 maggio, dopodiché caldo e bel tempo potranno nuovamente riconquistare lo Stivale quantomeno al centro e al sud, mentre al nord e principalmente vicini ai rilievi il tempo rimarrebbe ancora un po' instabile specie nel pomeriggio.

COSA POTREBBE SUCCEDERE? L'arrivo di una tale massa d'aria molto fresca e instabile, a poche settimane dall'estate, potrebbe rivelarsi una seria minaccia per le nostre campagne. I forti contrasti termici potrebbero dar vita a temporali forti, a cui sarebbero associate grandinate, colpi di vento e rovesci di pioggia.

La perturbazione artica potrebbe dapprima attraversare il nord mercoledì, per poi estendersi anche al centro-sud tra giovedì e venerdì. Piogge e temporali andranno ad innescare un apprezzabile calo delle temperature, anche di oltre 5-7°C rispetto ai valori attuali.

Il calo delle temperature, inoltre, favorirà il ritorno della neve a quote relativamente basse per il periodo. I fiocchi di neve potrebbero scendere sin sui 1.600 metri sulle Alpi e attorno ai 1.800 metri sull'Appennino centro settentrionale.

Ne riparleremo meglio nei prossimi articoli, la situazione è in evoluzione e potrebbero ancora esserci delle variazioni che vi segnelaremo tempestivamente.