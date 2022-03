Previsioni meteo: colpo di coda dell'inverno, sabato con fiocchi di neve in collina

Le umide correnti atlantiche stanno riportando il maltempo su diverse regioni, soprattutto quelle più esposte come le regioni tirreniche. Piove da questa mattina su Campania, Lazio, Toscana e Liguria con accumuli a tratti abbondanti, ma il maltempo entrerà nel vivo nelle prossime 96 ore. Già domani faremo i conti con venti forti di scirocco (con raffiche di burrasca al sud) e temporali a tratti intensi lungo le regioni tirreniche.

Un altro peggioramento, ben più intenso, si farà strada tra venerdì, sabato e domenica: una massa d'aria fredda di origine artica scivolerà sull'Europa centrale e successivamente nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano, in una tipica situazione invernale che manca in Italia da diversi mesi.

Il colpo di coda invernale si manifesterà principalmente al nord e al centro Italia: l'aria fredda dilagherà entro venerdì sera su tutto il nordovest, favorendo le prime nevicate a bassa quota su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte; nel corso di sabato il freddo dilagherà su tutto il centro Italia e in Sardegna, mentre sul nordest e al sud il vento di scirocco manterrà le temperature ancora abbastanza alte.



Col calo termico assisteremo anche a nevicate a quote via via sempre più basse: venerdì sera avremo nevicate fino a fondovalle su Valle d'Aosta e oltre 400m sul Piemonte (specie nel cuneese) e fino a 500 metri in Liguria. Nel corso di sabato la neve raggiungerà quote collinari (400-500 metri) su Toscana, Emilia, Umbria, Lazio e zone interne delle Marche. Nevicate anche in Sardegna oltre 500-600 metri, così come su Campania e Abruzzo.

Quota neve più alta su Lombardia (500-700 metri) sul Triveneto (oltre 900-1000 metri) e gran parte del sud (oltre 1000-1200 metri).