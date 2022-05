Previsioni meteo: CALDO anomalo per giorni, solo qualche TEMPORALE in vista

La prima ondata di caldo della stagione è ormai realtà: un forte campo di alta pressione si è appropriato del Mediterraneo centro-occidentale e col passare delle ore invia impulsi via via sempre più caldi verso l'Italia. Si tratta di aria calda proveniente dall'Africa nordoccidentale e dal medio Atlantico, che si fa sentire maggiormente sulle regioni del nord Italia.Nei prossimi giorni le temperature saliranno ulteriormente da nord a sud, in particolare in pianura Padana dove ci aspettiamo picchi clamorosi di 32-33°C (specie tra domenica e martedì). Caldo estivo anche nelle aree interne del centro e del sud, specie quelle più lontane dal mare dove le fresche brezze marine non possono arrivare.

L'anticiclone sarà predominante nel Mediterraneo per tutta la seconda decade di maggio, eccezion fatta per una debole flessione tra il week-end e l'inizio della prossima settimana. Ci riferiamo al periodo tra 14 e 17 maggio, quando irromperà aria leggermente più fresca e instabile alle alte quote, la quale andrà a determinare un po' di acquazzoni e temporali specie al nord. Le temperature non ne risentiranno particolarmente, eccetto per un momentaneo calo termico mercoledì prossimo, soprattutto sul lato adriatico e al sud dove si registreranno 4-5°C in meno rispetto agli altri giorni. Il tutto sarà accompagnato da modesto vento di maestrale.



I temporali prediligeranno le aree collinari e montuose del lato tirrenico, oltre che la pianura Padana. Si tratterà di fenomeni disorganizzati, concentrati prevalentemente nelle ore pomeridiane e le prime ore della sera.

Successivamente, dal 19 maggio, l'anticiclone tornerà in grande forma su tutta Italia.