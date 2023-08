Previsioni meteo: caldo africano fino a Sabato, poi TRACOLLO TERMICO e temporali

La settimana prosegue all'insegna dell'Anticiclone Africano, che nei prossimi giorni seguiterà a portare condizioni di generale stabilità atmosferica ma soprattutto caldo molto forte e afa sulla nostra penisola. Intanto però va sempre più delineandosi la via d'uscita da questa feroce ondata di caldo. Secondo le ultime elaborazioni, l'Anticiclone resisterà fino a Sabato su tutta Italia, ma da Domenica 27 Agosto lo scenario meteo inizierà a cambiare. Una saccatura di origine nord-atlantica raggiungerà le regioni settentrionali e darà vita ad un primo peggioramento associato a un calo delle temperature. Forti temporali potranno colpire prima i settori alpini, poi probabilmente anche le pianure del Nord. Al Centro-Sud l'Anticiclone Africano continuerà a portare sole e caldo, ma sarà solo una questione di ore. Da Lunedì 28 Agosto infatti la perturbazione avanzerà verso sud e l'aria più fresca atlantica si propagherà via via anche alle regioni centro-meridionali, portando con se un aumento delle nubi e temporali sparsi. Le temperature subiranno un vero e proprio crollo: parliamo di un calo che sarà di oltre 8-10 gradi entro Lunedì al Centro-Nord ed entro Martedì sul resto d'Italia. Sulle regioni centro-settentrionali il divario termico sarà clamoroso: passeremo da massime sui 37-39 gradi nella giornata di Sabato a massime sui 22-24 gradi nella giornata di Lunedì. Con uno sbalzo termico del genere è plausibile attendersi fenomeni atmosferici molto intensi, anche violenti. Fra le giornate di Domenica e Lunedì si prevedono infatti temporali, grandinate, downburst (forti raffiche di vento lineari) e non sono escluse trombe d'aria. Nei prossimi giorni vi forniremo maggiori dettagli su questa fase di maltempo che preannuncia molto delicata.