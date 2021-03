Previsioni meteo: brusco stop alla primavera a Pasqua! In arrivo temporali, neve e FREDDO, ecco dove

L'assaggio tardo primaverile e per certi versi estivo in atto su tutta Italia subirà un improvviso stop nei prossimi giorni, come già vi avevamo anticipato.

L'inverno tornerà nel Mediterraneo proprio durante il week-end di Pasqua e proseguirà con molta probabilità anche nella prossima settimana a suon di temporali, freddo e neve.

Quanto durerà l'alta pressione? Ancora per poco. L'anticiclone porterà ancora bel tempo fino a venerdì, sebbene già sarà presente qualche isolato acquazzone o temporale sui monti sia alpini che appenninici. Il clima sarà mite ancora fino a sabato mattina, dopodiché ci sarà un vero e proprio stravolgimento delle condizioni meteorologiche.

Da sabato pomeriggio penetrerà in Italia aria molto più fredda dai Balcani, la quale scatenerà piogge diffuse e anche temporali di forte entità (a causa dei contrasti termici rilevanti). I fenomeni coinvolgeranno tutto il centro-sud e in maniera più attenuata anche il nord. Sulle regioni settentrionali il passaggio instabile sarà abbastanza rapido (tra sabato pomeriggio e sera), mentre sul centro-sud persisterà fino a domenica, giorno di Pasqua.

Le temperature inizieranno a scendere ovunque già da sabato pomeriggio, ma sarà proprio domenica 4 aprile che la colonnina di mercurio perderà oltre 10°C su gran parte d'Italia ed in particolare sulle regioni adriatiche: qui tornerà addirittura la neve in alta collina, presumibilmente oltre i 600-700 metri di quota tra Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Più in basso piogge, vento e clima decisamente freddo per l'inizio di aprile.



A Pasquetta residui fenomeni al sud ma comunque avremo un generale (momentaneo) rasserenamento dei cieli sebbene le temperature si manterranno ancora basse ed il vento sferzerà tutto il centro-sud.

Nei giorni successivi è altamente probabile l'arrivo di un'altra perturbazione molto fredda, questa volta dall'Europa nord-occidentale, che rischia di portare altro maltempo su tutta Italia e nevicate fino a bassa quota al nord.

Insomma, prepariamoci a sbalzi termici davvero importanti nella prima decade di aprile, la quale si rivelerà più invernale che primaverile!

Fino a 8-10°C in meno in Italia nel giorno di Pasqua.