Previsioni meteo, assaggio d'inverno nei prossimi giorni! Venti furiosi e freddo!

Siamo ormai alle porte di un importante peggioramento del tempo di chiaro stampo tardo autunnale, o potremmo dire addirittura invernale, che porterà sulla nostra penisola non solo piogge e venti forti, ma anche le prime vere temperature invernali e anche neve sui monti. , ma quel che prima erano solo ipotesi ora sono certezze: una massa d'aria fredda di origine artica attraverserà l'Europa centrale ed irromperà sull'Italia tra venerdì e domenica.



L'aria fredda scaverà un vortice di bassa pressione piuttosto esteso ed intenso nel mar Tirreno: questa depressione porterà dapprima precipitazioni al nord (perlopiù su Triveneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria) nelle prime ore di venerdì, e successivamente sul centro-sud tra venerdì pomeriggio e sabato.



L'acme del maltempo si concentrerà sulle regioni meridionali, in particolar modo su Sardegna, Sicilia e Calabria dove questa depressione rischia di innescare piogge molto forti e temporali stazionari. Sul resto d'Italia le piogge saranno rapide e non dureranno più di 6-12 ore. Difatti tra sabato e domenica tornerà a splendere il Sole su quasi tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle isole maggiori e l'estremo sud. Tuttavia piogge e temporali non saranno gli unici elementi di questa ondata di maltempo!



IN ARRIVO FREDDO E VENTO FORTE | Il vortice di bassa pressione innescherà venti furiosi di bora e grecale su tutto il versante adriatico e gran parte del centro-sud, tra venerdì e sabato. Le raffiche di vento potranno superare anche i 90-100 km/h sull'alto Adriatico. Solo domenica ci sarà una graduale attenuazione dei venti.

L'aria fredda, inoltre, innescherà un poderoso calo delle temperature su tutta la nostra penisola: pensate venerdì le temperature massime scenderanno sotto i 12-13°C su quasi tutto il centro-nord.



Sabato sarà una giornata fredda ovunque soprattutto di notte, all'alba e in serata. Le minime del week-end si porteranno anche sotto i 3-4°C in pianura Padana e sotto i 5°C sulle aree interne del centro Italia. Freddo anche al sud con minime tra i 5 e 12°C e massime non oltre i 15-16°C.

ARRIVA LA NEVE | Grazie al calo delle temperature tornerà la neve in Italia. I fiocchi bianchi cadranno inizialmente al nord (specie nella notte di venerdì) fino in collina. Tra venerdì sera e le prime ore di sabato nevicherà anche sull'Appennino centro-settentrionale fino a 800-1000 metri, con accumuli di diversi centimetri.



Entro sabato la neve imbiancherà anche l'Appennino meridionale e i monti della Sardegna fin sui 1100-1300 metri di quota, con accumuli decisamente più abbondanti.