Previsioni meteo: arrivano freddo e un po' di maltempo nel week-end

Freddo e anche un po' di maltempo in arrivo nel week-end. Fiocchi di neve in alta collina al nord. Instabile al centro e parte del sud. Le previsioni meteo.

L'alta pressione africana, ormai immersa nel Mediterraneo da quasi due settimane, è destinata ad indebolirsi nettamente nel corso del week-end, facilitando l'azione di correnti d'aria di diversa estrazione, sia di natura atlantica che polare.

Già venerdì saranno evidenti i primi segnali di cambiamento stante l'ingresso di aria instabile da ovest che porterà deboli piogge al centro Italia, in Sardegna e a tratti al nord, ma sarà nel week-end che avremo le maggiori note instabili e soprattutto un evidente calo delle temperature.

ARIA FREDDA NEL WEEK-END | Una massa d'aria fredda di origine artica scivolerà dapprima sulla Scandinavia e successivamente lambirà l'Italia proprio tra sabato e domenica, dove provocherà un calo termico di almeno 7-10°C su tutta Italia. Il freddo si farà sentire maggiormente al nord e sulle regioni adriatiche, ma ci teniamo a precisare che non sarà nulla di eccezionale, anzi, per molte località si tratterà di un semplice ritorno nelle medie del periodo.



Comunque il calo delle temperature sarà indispensabile per il ritorno di qualche debole nevicata sparsa fino a quote collinari: ci riferiamo perlopiù a Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Trentino. Su queste regioni, sabato 6, ci sarà la possibilità di nevicate sparse oltre i 700-1.000 metri, mentre più in basso avremo solo piogge e occasionalmente pioggia mista a neve. Domenica rapido miglioramento su tutto il nord ma clima che si mantiene freddo specie di notte.

Fiocchi di neve in arrivo anche in Appennino tra sabato pomeriggio e domenica mattina, tra Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio, Molise e Campania, generalmente oltre 1.100-1.400 metri di altitudine.

Piogge sparse su colline e coste del centro Italia, in Campania e in Puglia.

Ai margini del peggioramento Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata: su queste regioni avremo cieli spesso sereni o poco nuvolosi nel fine settimana, ad eccezione di isolati temporali pomeridiani solo nelle aree interne.