PREVISIONI METEO: arriva una settimana di tempo stabile estivo

Il mese di luglio costituisce la parte più stabile dell'estate meteorologica. Sperimenteremo nei prossimi giorni un rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che ci terrà compagnia per gran parte della prossima settimana, le condizioni atmosferiche saranno soleggiate e prevediamo un nuovo rialzo delle temperature. Su ampia scala europea, la circolazione atmosferica sarà governata dalle correnti occidentali, pertanto dai modelli non compare alcuno scenario di caldo particolarmente intenso. Appare probabile il proseguimento di questo tipo di circolazione anche nei prossimi giorni, in prospettiva i valori più elevati di temperatura resteranno confinati al sud, in un contesto comunque di normalità climatica del periodo estivo, senza alcun eccesso.

Dal canto loro le circolazioni depressionarie atlantiche, continueranno ad avere un peso nel plasmare la circolazione atmosferica alle elevate latitudini, le perturbazioni che ne scaturiranno, potranno facilmente interessare l'Europa centrale ed orientale, sfiorando marginalmente le regioni del Triveneto con qualche temporale previsto a partire da martedì, segnatamente sulla fascia alpina e prealpina. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 8 luglio: