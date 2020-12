Previsioni meteo: aria fredda irrompe a Natale, arriva la neve?

Già vi avevamo anticipato in questi ultimi giorni di una possibile avvezione fredda in prossimità di Natale, ma adesso la situazione si sta delineando ulteriormente e le possibilità di un bianco Natale per alcune regioni sembrano diventare sempre più concrete.

Per il momento dovremo fare i conti con l'alta pressione delle Azzorre almeno fino a mercoledì 23, mentre nei successivi due giorni le carte in tavola sembrano destinate a cambiare sensibilmente.

ONDATA DI FREDDO A NATALE | Nel giorno della Vigilia di Natale l'alta pressione punterà verso la Gran Bretagna, favorendo la discesa di un nucleo d'aria fredda sull'Italia. I primi segni di cambiamento arriveranno giovedì 24 quando nubi e piogge potrebbero avvolgere il nord (con neve sulle Alpi). Nella notte di Natale e per tutto il giorno del 25 dicembre l'aria fredda scivolerà su tutto il versante adriatico e le regioni centrali, regalando nevicate fino in collina (localmente anche a bassissima quota) su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e sul nord-est.

Tempo in peggioramento anche al sud ma con temperature ancora alte: qui freddo e neve fino in alta collina arriveranno molto probabilmente nella giornata di Santo Stefano.

Mancano ancora 6 giorni a Natale, pertanto le previsioni sono ancora suscettibili di cambiamenti. Quel che sembra certo è l'arrivo di una perturbazione fredda, la cui entità e l'esatta collocazione dei fenomeni sono ancora definire: non mancate i prossimi importanti aggiornamenti.