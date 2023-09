Previsioni meteo: anticiclone in rinforzo e più caldo, ma a inizio settimana insidia goccia fredda!

L'ondata di maltempo che ha portato un generale abbassamento delle temperature sull'Italia nei giorni scorsi è ormai conclusa. La pressione atmosferica è in graduale aumento sul Mediterraneo e ne consegue un tempo più stabile e soleggiato anche sulla nostra penisola, con temperature in crescita.

Weekend con bel tempo e caldo moderato



Nel corso del weekend che ci apprestiamo a vivere l'Anticiclone sarà in ulteriore rinforzo, grazie anche a un contributo di matrice africana, che garantirà condizioni di tempo stabili e più calde su tutta la penisola. I termometri saliranno di qualche grado toccando punte di 30-32°C al Nord e sulle regioni tirreniche, specie in Sardegna (dove potrebbero raggiungersi localmente anche 33-34°C).

Inizio settimana con l'insidia di una goccia fredda



La situazione potrebbe cambiare all'inizio della prossima settimana. Un goccia fredda (cut-off in gergo tecnico) scivolerà verso i Balcani e la Grecia, andando a interessare marginalmente il Sud Italia, dove fra Lunedì e Martedì arriveranno delle nubi e potranno verificarsi delle precipitazioni, in particolare sui settori ionici. Altrove il tempo si manterrà stabile e soleggiato.

L'effetto principale però sarà sulle temperature: questo vortice depressionario, pur sfiorando soltanto la penisola, riuscirà a convogliare aria più fresca dai quadranti nord-orientali che interesserà maggiormente le regioni adriatiche il Meridione, apportando un calo della colonnina di mercurio. Inoltre soffieranno anche intensi venti di tramontana e grecale. Il caldo verrà quindi ridimensionato: le temperature saranno nell'intorno dei 27-30 gradi sulle regioni tirreniche e al Nord, 24-28 gradi sulle regioni adriatiche. Valori assolutamente tollerabili anche perché associati a livelli di umidità non particolarmente alti.

L'alta pressione dovrebbe poi riuscire ad imporsi maggiormente nella seconda metà della settimana, quando è atteso un generale aumento delle temperature e un proseguo di condizioni stabili con prevalenza di sole su gran parte della penisola.

Vista la distanza temporale non sono escluse però delle variazioni, per tanto vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti previsionali.