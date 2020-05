Previsioni meteo, anticiclone africano pronto ad invadere l'Italia!

I primi sussulti dell'estate sono ormai alle porte dell'Italia: il vasto anticiclone africano sta scaldando i motori ed è pronto ad invadere il Mediterraneo ad inizio della prossima settimana. Già nel week-end le temperature aumenteranno soprattutto al centro-sud, ma le correnti si riveleranno ancora piuttosto instabili e non mancheranno locali acquazzoni e temporali sul Triveneto e lungo le regioni adriatiche.

Da lunedì 4 le cose inizieranno a cambiare: la cupola anticiclonica sovrasterà tutta la nostra penisola e stabilizzerà l'aria regalando cieli sereni praticamente su quasi tutta Italia.

Caldo in arrivo su molte regioni

La prima metà della prossima settimana, tra 4 e 6 maggio vedrà un vero e proprio anticipo d'estate. I cieli saranno spesso sereni, i venti deboli o assenti e le temperature potranno salire da nord a sud portandosi di molti gradi sopra le medie del periodo.

il clima si rivelerà estivo soprattutto su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Toscana: i termometri segneranno massime fino a 26-27°C, ma non escludiamo picchi fino a 28-29°C sulle zone interne delle due isole maggiori.

Caldo anche in pianura Padana dove si sfioreranno i 25-26°C.

Le sorti dell'anticiclone sono ancora ignote ma aumentano le possibilità che tra mercoledì sera e giovedì 7 maggio l'anticiclone possa parzialmente cedere sotto i colpi di una perturbazione nettamente più fredda proveniente dal nord Europa. In tal caso le temperature comincerebbero a scendere da nord a sud e farebbero la comparsa numerosi temporali soprattutto sulle zone interne e collinari.

La situazione è ancora abbastanza incerta sull'evoluzione della seconda metà della prossima settimana, pertanto non mancate nei prossimi aggiornamenti.