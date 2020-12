Previsioni meteo: ancora tanta pioggia e tanta neve in arrivo

L'inverno continua a premere sull'acceleratore ed è pronto a regalarci altri sette giorni carichi di maltempo e nevicate. Il flusso di aria fredda nord Atlantica non accennerà a placarsi e pertanto assisteremo ad un continuo ingresso di perturbazioni cariche di piogge e nevicate (per le nostre montagne).

Un inizio d'inverno così positivo non capitava da diversi anni e finalmente i nostri rilievi, soprattutto le Alpi e l'Appennino centro-settentrionale, possono tornare a vivere nella loro atmosfera più consona, quella invernale. È però altrettanto che siamo passati clamorosamente da un eccesso all'altro: dopo un mese di novembre secco, privo di pioggia e neve, negli ultimi 4 giorni sono caduti oltre 2 o 3 metri di neve su tante località alpine del nord-est, i quali hanno provocato tantissimi danni e disagi.



SETTIMANA CON TANTO MALTEMPO | Nei prossimi giorni la situazione resterà quasi invariata: altre perturbazioni attraverseranno il Mediterraneo e porteranno tanta pioggia sul versante tirrenico e al sud, con fenomeni localmente molto intensi e dannosi. La neve cadrà sulle Alpi a tratti fino in collina, mentre sull'Appennino centro-settentrionale scenderà fino a 700-1000 metri. Fortunatamente al momento non sono previsti fenomeni estremi sulle regioni settentrionali, già duramente colpite da piogge alluvionali nello scorso week-end.

La prima perturbazione sta raggiungendo in queste ore l'Italia e raggiungerà l'apice martedì per poi indebolirsi mercoledì; la prossima è attesa venerdì e l'ultima tra sabato e domenica. Insomma l'ombrello diventerà il nostro più fedele alleato nel corso di questa settimana, mentre la prossima (quella tra 14 e 20 dicembre) potrebbe improvvisamente regalarci tempo più stabile un po' su tutto lo Stivale (da confermare).