Previsioni meteo: ancora alta pressione oggi con cieli in prevalenza sereni

Una vasta area anticiclonica di matrice sub-tropicale continua a interessare il nostro bacino del Mediterraneo, estendendosi attualmente fino all'Europa orientale, apportando tempo stabile e temperature nettamente sopra media.

Anche la giornata odierna, Lunedì 31 Ottobre, trascorrerà all'insegna del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi da nord a sud. Da segnalare le solite foschie e locali nebbie sulla Pianura Padana e nubi in aumento sul settore di nord-ovest.

Le temperature saranno sempre molto miti: valori massimi diurni in genere sui 22-25 gradi, con punte anche localmente più elevate sulle regioni del centro-sud peninsulare. Ventilazione quasi ovunque di intensità debole.

Un netto cambiamento del tempo arriverà fra Giovedì e Venerdì, quando un impulso di aria fredda e instabile farà crollare le temperature e porterà piogge e temporali sparsi. Ne abbiamo parlato in questo articolo.