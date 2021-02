Precipitazioni CONSISTENTI nei prossimi 6 giorni sull'Italia. Ecco le aree più colpite

La PIOGGIA sarà la protagonista principale del tempo sull'Italia ad iniziare dalla giornata di domenica 7 febbraio.

In questa sede vi mostriamo gli accumuli attesi in Italia nei prossimi 6 giorni, ovvero fino alla giornata di mercoledi 10 febbraio. Vi ricordiamo che i valori riportati nella mappa sono la stima in millimetri delle precipitazioni previste. Hanno valore puramente indicativo e non devono ovviamente essere presi come oro colato.

Il modello americano, nella sua corsa odierna, individua il medio-basso Tirreno e l'estremo nord-est come le aree maggiormente colpite dalle precipitazioni dei prossimi giorni.

Sul Friuli sono attesi in media 120mm, mentre nelle aree interne poste tra Campania e Lazio si arriverà a 110-115mm.

Piogge intense si prevedono anche sull'alto Piemonte (80mm) e sull'alta Toscana (70mm). Altrove le piogge saranno ripartire tra i 35 e i 50mm a seconda dei casi.

Le aree che riceveranno meno precipitazioni saranno l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Lucania, il settore ionico e la Sardegna orientale, zone che si troveranno spesso sottovento al flusso proveniente da ovest o da sud-ovest.

