Potrebbe tornare il CALDO FASTIDIOSO sull'Italia?

Come andranno le cose dal punto di vista termico in Italia nei prossimi giorni? Abbiamo già accennato che dal punto di vista pluviometrico le speranze sono relegate alla seconda decade mensile (si legga questo articolo per tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/speranze-di-pioggia-nella-seconda-decade-di-settembre-quanto-c-di-vero-/91584/)

Sul fronte delle temperature ci sono invece buone notizie. Secondo le nostre mappe dell'indice di calore previsto sulla nostra Penisola nei prossimi giorni (www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917) non si rilevano aree dove il caldo sarà insopportabile.

La prima mappa mostra l'indice di calore previsto in Italia alle ore 17 di mercoledi 8 settembre:

A parte un po' di fastidio presente sulla Pianura Padana, sul resto d'Italia il caldo sarà nel complesso sopportabile.

Anche nella successiva giornata, ovvero giovedi 9 settembre, la situazione dovrebbe essere più o meno la stessa:

Oltre alla Pianura Padana, si aggiungerà un po' di fastidio anche sulla Sardegna; per il resto persisteranno condizioni termiche più che accettabili con caldo sopportabile.

Consulta qui le mappe sul disagio da caldo sempre aggiornate per i prossimi 10 giorni, cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/