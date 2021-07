Possibili temporali localmente intensi fra pomeriggio-sera su 5 regioni del nord Italia

Un leggero cedimento barico associato all'infiltrazione di correnti atlantiche determinerà nelle prossime ore dell'instabilità atmosferica, principalmente sulle regioni settentrionali.

L'area maggiormente coinvolta sarà il nord-est, dove i fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, si verificheranno soprattutto fra pomeriggio e prima serata.

Come si evince dalla mappa allegata, sono attesi temporali soprattutto sulle aree montuose e pedemontane del Triveneto, ma non mancheranno degli sconfinamenti nelle aree pianeggianti. Coinvolti il Trentino Alto Adige, l'area settentrionale del Friuli Venezia Giulia, buona parte del Veneto, ma anche la Lombardia orientale. Su queste aree i fenomeni potranno risultare localmente intensi, quindi accompagnati da forti rovesci, grandinate e raffiche di vento.

Locali temporali di calore, per lo più pomeridiani, potranno interessare anche la fascia appenninica, dall'Emilia Romagna fino al Molise. Altrove il tempo si manterrà decisamente stabile, con tanto sole e caldo (ancora) senza eccessi.