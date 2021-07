Possibile stravolgimento in arrivo la prossima settimana, con temporali da nord a sud

Dopo la rapida ma molto incisiva passata temporalesca arrivata nelle scorse 48 ore al nord Italia, stiamo assistendo ad un generale rinvigorimento dell'anticiclone che ci accompagnerà per tutto il week-end. Il caldo sarà ancora protagonista ma complessivamente avremo una leggera riduzione sia delle temperature che dell'afa grazie all'ingresso di refoli freschi settentrionali, quantomeno fino a domenica.

La prossima settimana, invece, ha tutte le carte in tavola per rivelarsi ancora una volta estrema sotto tutti i punti di vista: da un lato il gran caldo al sud, dall'altro i violenti temporali al nord. Questa volta, però, potrebbero aprirsi scenari decisamente diversi: l'aria fresca e fortemente instabile potrebbe dapprima colpire il nord e successivamente muoversi verso sud, dove andrebbe a scatenare contrasti termici davvero importanti, con conseguente formazione di forti acquazzoni e temporali anche sulle regioni centro-meridionali.

Insomma il gran caldo potrebbe davvero avere i giorni contati e la pioggia potrebbe finalmente tornare a bagnare le regioni centro-meridionali dopo un lunghissimo periodo di siccità. Purtroppo il passaggio dal caldo intenso ad un clima più fresco potrebbe non passare inosservato stante l'elevata probabilità di fenomeni particolarmente violenti come grandine, venti intensi e nubifragi.

QUANDO ARRIVA IL MALTEMPO? L'arrivo della perturbazione al nord sembra ormai un dato di fatto: la massa d'aria fresca e fortemente instabile approderà sul settentrione nella giornata di martedì, con un notevole carico di temporali su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e a seguire anche sul nord. Qualche isolato fenomeno potrebbe già presentarsi al centro Italia.

Nel frattempo il sud sarà ancora avvolto dal caldo intenso, con temperature ancora una volta vicine ai 40°C. Il caldo eccessivo persisterà almeno fino a mercoledì 14 luglio, dopodiché potrebbe concretizzarsi il tanto atteso cambiamento del tempo.

L'aria fresca, infatti, potrebbe scivolare verso il Meridione a suon di acquazzoni, temporali e venti forti tra mercoledì 14 e giovedì 15, dopodiché il caldo verrebbe totalmente spazzato via per tutto il resto della settimana.

Questa ipotesi richiede ancora delle conferme, mentre l'arrivo del forte maltempo al nord tra martedì 13 e mercoledì 14 è ormai confermato.