Ponte di Ognissanti con MALTEMPO su molte regioni, vediamo quali

Ancora per alcuni giorni le regioni del sud Italia dovranno fare i conti con una situazione di persistente instabilità, provocata dalla presenza di una circolazione di bassa pressione collocata sui mari meridionali italiani. A fase alterne questa modesta circolazione depressionaria farà sentire i suoi effetti almeno fino al prossimo venerdì. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la mattinata di venerdì 29 ottobre, con rischio di pioggia sempre elevato per le regioni del sud:

Mentre le regioni del sud Italia sono alle prese con una forte ondata di maltempo, i modelli ipotizzano già adesso l'arrivo di una grande perturbazione autunnale nel ponte di Ognissanti. Questa volta l'offensiva perturbata sopraggiungerebbe di gran carriera dall'oceano Atlantico, attraverso lo sviluppo di una intensa circolazione di bassa pressione.

L'arrivo del fronte perturbato sarebbe accompagnato da un significativo calo della pressione atmosferica, con forte ventilazione meridionale. A farne le spese sarebbero soprattutto le regioni del nord ed i versanti tirrenici, con piogge abbondanti.

Le giornate di tempo più perturbato ricadrebbero tra domenica 31 ottobre, con rischio di pioggia specie nord-ovest, e lunedì primo novembre, quando i fenomeni si estenderebbero anche alla Sardegna, nonché al medio ed alto versante tirrenico. I venti meridionali porterebbero un rialzo della temperatura al sud, con una pausa soleggiata.