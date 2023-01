Ponte dell'Epifania: la stabilità lascerà posto alle PIOGGE?

Il maltempo tornerà molto presto sullo Stivale, su questo sembra non ci sia più alcun dubbio. Come anticipato in questo articolo dal week.end irromperà aria più instabile dall'Atlantico che favorirà piogge diffuse e anche rovesci su tante nostre regioni, in chiaro stile tardo-autunnale.

In verità un po' di piogge sono già in atto in queste ore al nordovest, ma si tratta di fenomeni molto isolati legati ad una debolissima perturbazione che sta cercando, invano, di destabilizzare l'anticiclone africano.

Per un vero e proprio cambiamento occorrerà attendere il fine settimana, precisamente l'8 gennaio, quando irromperà una grande massa d'aria instabile atlantica. Essa riporterà la pioggia dapprima al nord e a seguire anche al centro e al sud. Nulla di invernale, bensì una tipica perturbazione autunnale colma di pioggia per le pianure e neve per le montagne.

La prima parte del ponte dell'Epifania, ovvero 6 e 7 gennaio, sarà relativamente stabile grazie al predominio dell'anticiclone. Le nubi basse e le nebbie saranno ben presenti sulla Val Padana e sulle regioni tirreniche, il Sole sarò protagonista al sud e in montagna. Insomma il solito copione delle ultime settimane.

Da domenica 8 gennaio il tempo inizierà a cambiare sensibilmente a partire proprio dal nord grazie all'avvento della perturbazione che, finalmente, potrà spazzar via l'anticiclone. Le piogge bagneranno principalmente Liguria, Piemonte orientale, Valle d'Aosta, Lombardia, in estensione entro sera anche su alta Toscana, Veneto, Trentino alto Adige, Friuli, Emilia Romagna. Nubi in aumento anche sul centro Italia ma con piogge molto più isolate.

Ad inizio prossima settimana le piogge raggiungeranno anche il resto d'Italia, per cui occorrerà tirar fuori l'ombrello su tante località come evidenziato dalle precipitazioni totali previste fino a martedì 10!