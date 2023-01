Ponte dell'Epifania, cosa ci aspetta GIORNO PER GIORNO

Siamo ormai alle battute finali del forte anticiclone che da due settimane sovrasta l'Italia e che ha condizionato negativamente l'intero periodo natalizio, tanto da cancellare quasi ogni traccia di neve dai due 2500 metri in giù.

Ora l'anticiclone tenderà pian piano ad indebolirsi grazie alla spinta di una forte perturbazione atlantica destinata ad attraversare il Mediterraneo. Sarà una perturbazione molto rapida ma comunque incisiva, in grado di bagnare tante nostre località da nord a sud. Ma andiamo più nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetterà durante il ponte dell'Epifania.

VENERDI' 6 GENNAIO - Sarà un'Epifania tutto sommato stabile, in quanto la perturbazione si troverà ancora a debita distanza dallo Stivale. Le solite nubi basse e nebbie interesseranno la Val Padana e il medio-alto Tirreno, ma qualche sprazzo di Sole arriverà tra la tarda mattina e il pomeriggio. Più soleggiato in montagna, sul lato adriatico e al sud. Rare pioviggini attese su Liguria e Toscana.

SABATO 7 GENNAIO - I primi segni di cedimento dell'alta pressione saranno evidenti al nordovest. In arrivo deboli piogge su Toscana, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Nubi al nordest e al centro, più stabile sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico. Rarissime pioviggini sul basso Tirreno.

DOMENICA 8 GENNAIO - La perturbazione irrompe sulle regioni del nord e regala maltempo diffuso. Piogge più sostenute su Liguria centro-orientale, alta Lombardia, Trentino, Friuli, alto Veneto con accumuli localmente superiori ai 60-70 mm. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri al nordovest e oltre i 1300 metri al nordest. Fiocchi in arrivo sull'Appennino settentrionale oltre i 1800-2000 metri.

Entro sera piogge in estensione a Toscana, Marche, Umbria, molto più sporadicamente sul Lazio e in Sardegna. Più stabile al sud e medio-basso Adriatico, ma ancora per poco! Lunedì 9, infatti, il maltempo attraverserà anche le regioni del centro e del sud.