Ponte del 25 Aprile in salvo? Ecco che meteo ci aspetta!

È stata una prima metà di Aprile davvero dinamica e propensa al maltempo per l'Italia. Chi più, chi meno, ha rivisto la pioggia e per diverse località non sono mancati i primi seri temporali di stagione anche colmi di grandine. Ovviamente siamo ancora lontani dalla risoluzione del problema della siccità, specie al Nordovest!

Ma nei prossimi giorni rovesci, piovaschi, temporali si rivedranno a più riprese lungo lo Stivale, ed anche il nord Italia potrebbe respirare con più convinzione. Come spiegato in questo articolo sarà proprio il nord l'obiettivo della forte instabilità a metà settimana, tra 19 e 20 Aprile.

E dopo cosa accadrà? Dal 22 Aprile comincerà il lungo ponte che ci porterà a martedì 25 Aprile, festa della Liberazione, tanto atteso per concedersi una gita fuori porta o una piccola vacanza approfittando dei primi caldi di stagione.

Ma il tempo sarà clemente in tal senso? Le ultime emissioni modellistiche propendono per un graduale miglioramento del tempo a partire da venerdì 21 Aprile, subito dopo la sferzata temporalesca discussa nei precedenti paragrafi. L'anticiclone proverà a riprendere possesso dell'Italia nel week-end e anche ad inizio prossima settimana, con maggior convinzione sulle regioni del centro e del sud.

Per una previsione così lontana è necessario fare affidamento sulle medie degli scenari dei centri di calcolo, ovvero le previsioni mediamente più probabili. Ebbene la media degli scenari del modello europeo ECMWF mostra un deciso rinforzo dell'anticiclone, che raggiungerebbe l'apice tra 23 e 24 Aprile. Ma anche la festa della Liberazione potrebbe rivelarsi stabile su tante nostre regioni, in particolare su centro, sud e isole maggiori. Un anticiclone meno debole al nord, per effetto di infiltrazioni umide e fresche da ovest, potrebbe causare un incremento dell'instabilità, perlopiù pomeridiana e serale. Inoltre le temperature sono attese in netto aumento su tutto lo Stivale!

Anche la media degli scenari del modello americano GFS concorda con questa evoluzione meteo volta alla stabilità durante gran parte del ponte. Naturalmente le maggiori incertezze sono proprio per la Festa della Liberazione, come normale che sia mancano ben 9 giorni a tale data.

Nei prossimi giorni il quadro della situazione diverrà via via sempre più chiaro e potremo fornirvi una previsione più affidabile.