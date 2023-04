Ponte del 25 Aprile: il METEO giorno per giorno

A poche ore dal deciso guasto del tempo atteso al nord Italia, in particolare tra mercoledì e giovedì, l'attenzione volge inevitabilmente al ponte del 25 Aprile, uno dei più attesi della Primavera per concedersi qualche giorno di tranquillità in vacanza o all'aperto. Ma a quanto pare, come già anticipato qui, arriverà il maltempo a rompere le uova nel paniere!

Non tutto il ponte sarà dominato dal maltempo: ed è anche normale, considerando che quest'anno il ponte si estende su ben quattro giorni, assolutamente sufficienti per garantire grandi e repentini cambiamenti del tempo lungo lo Stivale.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire che tempo ci aspetta durante tutto il ponte che ci accompagnerà alla Festa della Liberazione del 25 Aprile.

SABATO 22 - Giornata stabile grazie all'anticiclone, disteso su tutta Italia. Qualche raro fenomeno in montagna, sia sulle Alpi che in Appennino. Temperature miti e gradevoli.

DOMENICA 23 - Primi segni di peggioramento al nord, in arrivo temporali sparsi localmente intensi specie a ridosso di Alpi e Prealpi. Isolati fenomeni pomeridiani, a carattere temporalesco, anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Stabile altrove, al mattino su tutto il centro-sud. Clima mite.

LUNEDI' 24 - Corposo peggioramento su tutto il nord. In arrivo una saccatura fredda nord-atlantica foriera di temporali e locali forti grandinate. Temporali più intensi su Lombardia, Liguria, Trentino con accumuli abbondanti. Maltempo in estensione al centro Italia. Più stabile, momentaneamente, al sud.

MARTEDì 25 - Festa della Liberazione con ombrelli a portata di mano su Lombardia, Liguria, basso Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Umbria, Lazio. Insomma gran parte del centro-nord vedrà condizioni di maltempo. Nubi in aumento al sud con fenomeni rari. Cominciano a scendere vistosamente le temperature a partire dal nord.

La previsione appena descritta è ancora suscettibile di cambiamenti in relazione alla traiettoria della saccatura fredda, su cui vertono ancora dei dubbi. Nei prossimi due giorni avremo un miglior quadro della situazione.