Poderoso stratwarming in atto: il gelo bussa alle porte dell'Europa?

Imponente stratwarming in atto (riscaldamento della stratosfera). Avrà ripercussioni in Europa e in Italia? Arrivano gelo e neve?



Dopo un dicembre decisamente invernale, caratterizzato da tante perturbazioni, piogge e anche nevicate fino in pianura al nord come non accadeva da anni, si potrebbe preparare un gennaio ancor più esplosivo. L'inverno sta entrando nel vivo e il 2021 partirà subito con un imponente evento meteorologico in stratosfera: stiamo parlando dello "stratwarming", ovvero un riscaldamento stratosferico che già abbiamo avuto di menzionare negli anni scorsi.

Il riscaldamento della stratosfera sta prendendo forma già in queste ore in direzione della Siberia, dove al suolo è presente un vasto e notevole anticiclone termico con temperature davvero estreme (anche inferiori ai -55°C). In basso la temperatura è estremamente gelida, in alta quota invece la temperatura sta salendo rapidamente e dai canonici -80°C (tipici della stratosfera) la colonnina di mercurio sta per sfiorare gli 0°C.

Riscaldamento stratosferico, oltre 20 km di altezza, in direzione della Siberia (in atto adesso)

Questo imponente stratwarming avrà importanti ripercussioni nelle prossime settimane in tutto l'emisfero boreale, ma di che tipo? Uno degli effetti principali del riscaldamento stratosferico è quello danneggiare pesantemente il vortice polare (scindendolo) e anche di sovvertire il normale percorso dei venti, che quasi sempre soffiano da ovest verso est in tutto l'emisfero nord: solitamente dopo uno stratwarming avviene un inversione parziale dei venti zonali (tendono a soffiare da est verso ovest) favorendo l'avvicinamento di grosse masse d'aria gelida dalla Siberia sin verso l'Europa.

Il gelo russo-siberiano potrebbe così bussare alle porte dell'Europa già attorno all'Epifania, causando un marcato calo termico e nevicate su tutta la Scandinavia e l'Europa dell'est. In presenza di uno stratwarming come quello attuale, aumentano le possibilità che queste masse gelide possano muoversi ulteriormente verso ovest, riuscendo anche a raggiungere l'Europa occidentale o il Mediterraneo.

Ovviamente "stratwarming" non è sinonimo di "neve e gelo in Italia", ma semplicemente apre a varie strade di instabilità, tempo perturbato e occasionalmente molto freddo. L'esatta direzione delle perturbazioni e dell'aria gelida sarà possibile capirle e prevederle solo pochi giorni prima del presunto arrivo, e non ora.

Tra le poche certezze al momento ci sono il riscaldamento stratosferico imponente in atto adesso ma che si completerà ad inizio 2021 ed un mese di gennaio ricco di sorprese in Europa, con tanto movimento e tante perturbazioni, soprattutto dopo la metà del mese.