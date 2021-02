Pirenei avvolti dalla sabbia del Sahara, la neve cambia colore!

La sabbia del Sahara arriva sui Pirenei, la neve ha cambiato colore! Atmosfera surreale in montagna, toccherà anche all'Italia.

Un video impressionante arriva dai Pirenei, catena montuosa situata tra Francia e Spagna, dove proprio in questi minuti è arrivata una vastissima nube di sabbia desertica proveniente dal Sahara. Enormi quantità di pulviscolo desertico, trasportate dalle forti correnti meridionali hanno avvolto i monti creando un'atmosfera surreale. Il video impressionante arriva da Pas de la Casa, villaggio situato nel piccolo Stato di Andorra:



La sabbia ha letteralmente colorato la neve presente sui Pirenei, creando un effetto unico, surreale e impressionante. L'atmosfera è rossastra, mentre la neve si è tinta del tipico color sabbia. Purtroppo la presenza della sabbia sulla neve causa un inevitabile calo della temperatura di congelamento e questo favorisce una fusione più rapida della neve.

Una situazione molto simile è prevista anche in Italia tra stasera e domani, quando arriverà la vastissima nube di sabbia sahariana assieme alle piogge.