PIOGGIA? Tra giovedì e sabato si potrà vedere sulla Liguria e sul Tirreno...

Alta pressione sempre sugli scudi sulla nostra Penisola. Tuttavia il pachiderma stabile sarà soggetto a qualche distrazione che potrebbe manifestarsi segnatamente nella seconda parte della settimana, tra giovedi 12 e venerdi 13 novembre.

Si tratterà di piovaschi che interesseranno prevalentemente il Tirreno e la Liguria in un contesto termico sempre mite. Sul resto d'Italia non sono attesi fenomeni degni di nota anche se il cielo non si presenterà del tutto sereno.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedi 12 novembre:

Al nord avremo piovaschi sulla Liguria e pioviggini sulle pianure; tempo asciutto e soleggiato invece sulle Alpi.

Al centro tempo asciutto sulla Sardegna e lungo il versante adriatico. Piovaschi sparsi interverranno invece lungo il Tirreno, specie tra la bassa Toscana e il Lazio.

Al sud piovaschi raggiungeranno la Campania, per il resto tempo soleggiato e molto mite per la stagione.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 13 novembre:

Ancora piovaschi sulla Liguria, l'alta Toscana, la Campania e la Calabria Tirrenica. Pioviggini sulla bassa pianura, la bassa Toscana e il Lazio. Su tutte le altre regioni tempo asciutto anche se non del tutto sereno. Clima mite ovunque.

