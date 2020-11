PIOGGIA? La rivedremo probabilmente tra GIOVEDI 12 e VENERDI 13 novembre

Alta pressione sì, ma senza esagerare. Pur non essendoci in prospettiva fasi di maltempo acute o piogge ben organizzate, l'anticiclone che ci interesserà sarà tutt'altro che inossidabile. Ciò significa che il nostro Paese sarà attraversato da disturbi piovosi che si materializzaranno in maniera più marcata nella seconda parte della settimana prossima.

Il primo transito nuvoloso, in verità, sarà presente al nord già nella giornata di domenica 8 novembre dove potrebbe scendere qualche debole pioggia. Poi la situazione migliorerà prima di un nuovo disturbo più corposo atteso sul Bel Paese tra giovedi 12 e venerdi 13 novembre.

La prima mappa estrapolata dal modello americano mostra le piogge attese in Italia giovedi 12 novembre:

Il rischio di rovesci sarà presente sui bacini occidentali italiani con estensione al versante Tirrenico e alle Isole. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà asciutto e mite, pur con un generale aumento della nuvolosità.

Nella giornata di venerdi 13 novembre, le piogge avanzeranno ulteriormente verso est:

Rovesci impegneranno la Liguria, la bassa pianura, il Tirreno, la Sardegna orientale e in tendenza la Sicilia ad iniziare dai settori occidentali. Sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto e gradevole.

