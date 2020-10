PIOGGIA in vista nel week-end e replica lunedÃ¬ 26

Da venerdì 23 l'anticiclone si sfalderà di fronte alla veemenza delle saccature atlantiche che provocheranno dapprima un peggioramento al nord e sulla Toscana, mentre per sabato insisteranno soprattutto tra nord-est e Triveneto, come ci mostra anche la mappa qui sotto relativa alla sommatoria dei fenomeni prevista del modello americano:

La nuvolosità sarà comunque già estesa a gran parte delle regioni, mentre nubi e fenomeni cominceranno ad abbandonare l'estremo settore nord-occidentale, ma solo temporaneamente, perché l'insistenza di un modesto minimo sul Mar Ligure tenderà a riproporre piovaschi anche nelle ore successive.



Dal pomeriggio di sabato 24 le precipitazioni tenderanno ad invadere anche il resto del Paese, come risulta evidente dalla mappa successiva, risultando anche a carattere temporalesco e inducendo un moderato calo delle temperature:

Tra la serata di sabato 24 e la mattinata di domenica 25 ecco i fenomeni in azione soprattutto al centro e al sud, accompagnati anche da locali temporali, il minimo sul medio Adriatico esalterà la fenomenologia su Marche, Abruzzo e Molise, così come il Maestrale li accentuerà sul basso Tirreno, miglioramento al nord:

Domenica 25 pomeriggio ancora fenomeni al sud e su parte del centro, con il minimo in lento allontanamento verso il basso Adriatico, mentre al nord già andrà avvicinandosi dalla Francia un nuovo intenso fronte perturbato:

Eccolo in azione per lunedì 26 su mezza Italia, accompagnato da geopotenziali più bassi, quindi da aria più fredda in quota, che favorirà anche nevicate dalle quote medie sulle Alpi e sulle cime appenniniche, si noti il minimo pressorio al suolo sul Ligure: