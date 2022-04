PIOGGIA in arrivo, vediamo le regioni colpite e la tendenza per il 25 aprile

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Finalmente notizie positive sull'arrivo della PIOGGIA al nord. La circolazione su ampia scala europea è prossima ad un cambiamento signifivativo che porterà una conseguenze importanti anche sul tempo italiano. Nei prossimi giorni le correnti non avranno più una provenienza settentrionale ma bensì meridionale, con aumento della probabilità di precipitazione finalmente per le regioni che ne hanno più bisogno, parliamo quindi delle regioni settentrionali e dei versanti tirrenici. L'ampia circolazione ciclonica prevista stabilire il proprio perno sull'ovest Europa, sarà in grado di monopolizzare le condizioni atmosferiche italiane per diversi giorni. Saranno almeno DUE le perturbazioni attese sull'Italia. Vediamole nel dettaglio.



PERTURBAZIONE DI MERCOLEDì 20 E GIOVEDì 21 APRILE. Un vortice ciclonico in approfondimento a cavallo tra le isole baleari e l'ovest della Sardegna guiderà un corpo nuvoloso in progressione verso l'Italia. Ad esserne colpite a partire dal tardo pomeriggio saranno le regioni settentrionali e le centrali tirreniche. Le maggiori piogge sono previste su alta Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Si tratterà di piogge moderate che bagneranno il terreno in maniera diffusa.



Analisi al suolo del modello americano GFS riferita alle ore serali di mercoledì 20, osserviamo la presenza di un vortice ciclonico ad ovest dell'Italia, con tempo in peggioramento sui versanti occidentali:

Questa invece è una stima delle piogge previste dal modello europeo fino alle ore serali di giovedì 21 aprile:

Venerdì 22 qualche precipitazione raggiungerà in modo più sporadico le regioni del centro e del sud. Maggiori probabilità di pioggia per bassa Toscana, Lazio, Campania.

PERTURBAZIONE DI SABATO 23 E DOMENICA 24 APRILE. Con l'avvicinarsi del weekend lungo del 25 aprile, previsto l'approfondimento di un nuovo vortice di bassa pressione a cavallo tra Francia e Regno Unito. Le condizioni atmosferiche saranno in peggioramento sulle regioni del nord Italia con precipitazioni a partire da sabato 23 mattina su Liguria di Ponente, Piemonte occidentale, Valle d'Aosta. Nella notte tra sabato e domenica precipitazioni diffuse in arrivo al nord, anche sottoforma di rovescio su Liguria, fascia alpina e prealpina.



Analisi in quota del modello americano GFS riferita alla serata di sabato 23:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA. Lunedì 25 il corpo nuvoloso avrà già abbandonato l'Italia, lasciando il posto a qualche schiarita in più ma nel complesso le condizioni atmosferiche resteranno ancora incerte. La nuvolosità sarà ancora a tratti compatta al nord e lungo i versanti tirrenici. A rischio temporali il Triveneto e la fascia appenninica settentrionale e le Alpi orientali.

CONCLUSIONE. Il periodo che ci apprestiamo a vivere, che includerà l'intero periodo della festività del 25 aprile, sarà scandito dal passaggio di almeno due perturbazioni con piogge abbondanti. Pausa del maltempo per il sud dove le condizioni atmosferiche saranno variabili con poche occasioni di pioggia. Temperature attese in lieve calo al nord anche per via della maggiore nuvolosità, più miti al sud.