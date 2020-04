PIOGGIA: ecco dove potrebbe cadere tra LUNEDI 20 e MARTEDI 21 APRILE

Qualche pioggia in vista tra lunedi 20 e martedi 21 sull'Italia? Sì, ma non per tutti ed in maniera molto irregolare.

La regione che dovrebbe beneficiare maggiormente della preziosa acqua dal cielo sembra essere la Sardegna; un po' di pioggia dovrebbe arrivare anche lungo il Tirreno e al nord-ovest, altrove i risultati saranno scarsi.

Osserviamo la mappa sinottica prevista per la notte tra lunedi 20 e martedi 21 aprile:

L'alta pressione si porterà con un massimo di tutto rispetto verso la Scandinavia. Il Mediterraneo e l'Italia entreranno in un regime blandamente depressionario dove si inserirà un fronte caldo che tenterà di muoversi verso l'Italia anche se con scarsi risultati. Qualche pioggia, comunque, dovrebbe essere garantita.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 20 aprile:

Bene la Sardegna orientale, che dovrebbe ricevere discreti accumuli, cosi come l'estremo Piemonte occidentale dove la pioggia sarebbe accolta come manna dal cielo.

Piovaschi sparsi, ma con pause asciutte, interverranno sul Tirreno, sul resto del nord-ovest e sulle Alpi, ma con accumuli non abbondanti.

Potrebbero purtroppo restare a secco l'Emilia Romagna, gran parte del versante adriatico e la Sicilia, anche se la situazione è ancora in divenire.

Nell'arco della giornata di martedi 21 aprile, le piogge tenderanno a concentrarsi sulla Sardegna; ecco la mappa:

Qualcosa potrebbe cadere anche sul Lazio, sulla Calabria e la Sicilia orientale, ma con accumuli scarsi. Su tutte le altre regioni, purtroppo, i rubinetti della pioggia torneranno a chiudersi soprattutto al nord e lungo il versante adriatico.

Il proseguo della settimana risulta molto incerto sotto il profilo meteorologico, anche se per il momento non si vedono ancora passaggi piovosi in grado di accontentare tutti.

