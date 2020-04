PIOGGIA: ecco dove cadrà in maniera più abbondante fino a VENERDI 24 APRILE

Finalmente l'Italia riceverà una bella innaffiata nei prossimi giorni, anche se qualche sfortunata zona rischierà di vedere poco o di restare addirittura a secco.

L'alta pressione per un paio di giorni dovrebbe levare le tende dall'Italia, piazzando un massimo in sede scandinava. La nostra Penisola, di conseguenza, verrà interessata da condizioni moderatamente instabili con precipitazioni più probabili al meridione.

A tal proposito, vi mostriamo la sommatoria delle piogge attese in Italia tra oggi (lunedi 20) e la giornata di venerdi 24 aprile. Teniamo presente che gli accumuli menzionati sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato:

Piogge attorno a 100mm sono attese da oggi fino a venerdi tra la Lucania e la Puglia. 60-70mm tra l'Abruzzo e il Molise. Buoni anche gli accumuli sul Piemonte, tra i 40 e gli 80mm.

40mm sono attesi anche tra Marche, Emilia Romagna e tra il basso Lazio e la Campania; 30mm infine sulla Sardegna.

Pioverà poco tra la Liguria centro-orientale, la Toscana e il Viterbese, mentre potrebbe non piovere affatto tra il Friuli, il Veneto e il Trentino Alto Adige.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

