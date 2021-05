PIOGGIA: dove cadrà più abbondante nei prossimi 10 giorni?

Le giornate di sole che stanno interessando la nostra Penisola durante questa settimana non devono indurre a credere che ormai l'estate abbia la porta spalancata per entrare in azione sull'Italia.

Purtroppo, l'alta pressione delle Azzorre farà una nuova migrazione verso nord nel fine settimana, riattivando condizioni di instabilità su gran parte della nostra Penisola nei giorni seguenti. Di conseguenza è ancora presto per parlare di avvio estivo o stabilità duratura.

La mappa delle piogge previste in Italia dal modello americano per i prossimi 10 giorni mostrano precipitazioni abbastanza rilevanti al nord-est. Ovviamente la stima in millimetri non deve essere presa come oro colato, ma intesa solo come valore puramente indicativo.

Al nord sono attesi tra i 50 e i 70mm sull'angolo nord-orientale; tra i 25 ed i 30mm sull'arco alpino occidentale, 15mm sulla Liguria; poche le piogge invece al centro della pianura padana.

Al centro tra 20 e 30mm sono attesi in Abruzzo; asciutto invece sulla Sardegna e le coste della Toscana dove non dovrebbe piovere.

Al sud 35mm sono attesi sul Molise, tra 20 e 25mm sulla Puglia e la Calabria; clima asciutto invece sulla Sicilia centro-occidentale e le coste della Campania.

