PIOGGIA: dove cadrà maggiormente in Italia nei prossimi 6 giorni?

Siamo giunti alla fine di un inverno tra i piu disastrosi dell'ultima storia recente. In Italia serve acqua dopo oltre due mesi di quasi completa stasi meteorologica.

Le precipitazioni cadute fino ad ora hanno fatto la felicità di pochi (anzi, di pochissimi) e l'infelicità di molti sul nostro Paese; pur non essendoci una vera e propria emergenza, su alcune aree del nostro Paese non piove seriamente da mesi.

Per evitare che si abbiano problemi durante la prossima estate, il recupero idrico è affidato all'ormai incipiente primavera.

Nei prossimi giorni qualcosa inizierà a muoversi da questo punto di vista, anche se alcune aree potrebbero restare ancora a secco.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni prevista in Italia per i prossimi 6 giorni secondo il modello americano. Ribadiamo che si tratta di accumuli puramente indicativi e che non devono essere presi come oro colato. Vi consigliamo inoltre di ingrandire l'immagine per poter avere un migliore riscontro visivo.

A fare la voce grossa saranno ancora i settori alpini di confine e l'alta Val d'Aosta, a testimoniare che la circolazione generale cambierà poco. In queste aree sono attesi oltre 100mm di pioggia (ergo 100cm di neve in quota); 90mm sono attesi sul Friuli, 50-60mm tra Liguria e alta Toscana.

Pioverà anche sulle alte pianure del nord, fino a 40mm, mentre sul Piemonte le piogge saranno ancora piuttosto scarse.

Al centro e al meridione segnaliamo i 50mm previsti sulla Campania, 35-40mm nelle aree interne del centro, 25-30mm sulla Sardegna e la Calabria Tirrenica.

Rischieranno di restare a secco, ancora una volta, le coste dell'Abruzzo, del Molise, il Golfo di Taranto, la Calabria Ionica, la Sicilia meridionale e forse le coste più orientali della Sardegna.

