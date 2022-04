PIOGGIA: aumentano le probabilità dopo il giorno 20: MODELLI a CONFRONTO!

Per il momento, la pioggia resta al suo posto, su mappe e modelli. Non ci sono state "defezioni" ne posticipi in merito all'evento piovoso che potrebbe colpire l'Italia durante la settimana prossima. Questa è già una grande cosa, ma ovviamente non basta. Troppe volte sono sfumate occasioni d'oro quando ormai sembravano cosa certa; di conseguenza la prudenza è ancora d'obbligo fin tanto che la previsione non scenderà sotto i canonici 3 giorni.

Fatta questa importante premessa, tutti i modelli odierni (chi più, chi meno) optano per un cambio di marcia che dovrebbe materializzarsi a metà della settimana prossima, portando le tanto sospirate piogge primaverili anche in quelle zone dove l'acqua è diventata una necessità impellente.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 20 aprile:

Dopo oltre 4 mesi di permanenza europea, l'alta pressione potrebbe finalmente spostarsi in pieno Atlantico. Da questa posizione farà da spalla alla discesa di nuclei freddi da nord-ovest, che gettandosi poi nel calderone mediterraneo, daranno adito alla formazione di perturbazioni e piogge anche di una certa fattura in sede italica.

Gli altri due elaborati, nelle loro medie, optano in sostanza per la stessa cosa seppure con modalità leggermente diverse. Il modello europeo opta per un canale depressionario forse ancora più accentuato:

Mentre il canadese (media CMC) vede un ingresso leggermante più occidentale, con venti di Scirocco e tanta pioggia concentrata essenzialmente al nord e al centro:

Che dire? Per il momento la pioggia è confermata. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si tratterà di un vero punto di svolta o della solita illusione modellistica che andrà ad infrangersi tra le braccia dell'alta pressione. Continuate a seguirci!

